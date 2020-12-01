Красноярским школьникам вновь начнут выдавать продуктовые наборы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярским школьникам вновь начнут выдавать продуктовые наборы. Уточним: речь идет о детях из льготных категорий, которым горячее питание в школе оплачивается из бюджета. Напомним, что на прошлой неделе родители массово стали жаловаться на то, что их дети находятся на дистанционном обучении, но их заставляют приходить в школу, чтобы пообещать. А если не хотят, то они, родители, должны написать отказ. Непонятные требования, вопросы без ответа – и вот уже родители едва ли не в панике.

Почему бы не заменить горячее питание на продуктовые наборы, как это было весной? Ведь они тогда всем понравились – целая коробка продуктов: чай, сахар, макароны и крупы, консервы и другое. Министерство образования края поставило этот вопрос на обсуждение.

- Сегодня, 1 декабря, было утверждено постановление о предоставлении продуктовых наборов взамен бесплатного горячего питания в школах в связи с распространением коронавирусной инфекции, - прокомментировали в пресс-службе правительства края. Таким образом, школьники 5 – 11 классов из числа льготных категорий (дети из малообеспеченных семей, неполных семей, дети с ограниченными возможностями по здоровью и другим) во время дистанционного обучения будут обеспечиваться продуктовыми наборами. В зависимости от территории стоимость такого набора определена в размере от 54,5 до 177 рублей за каждый день дистанционного обучения.