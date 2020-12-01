В Красноярске на водителя, который врезался в дерево и погубил пассажирку, завели уголовное дело. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске на водителя, который врезался в дерево и погубил свою пассажирку, завели уголовное дело. Напомним, что авария произошла накануне утром, 30 ноября, в переулке Медицинском. 25-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась женщина 1970 года рождения, она находилась на переднем пассажирском сидении. Сам водитель получил только незначительные травмы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции края, уже установлено, что у молодого человека нет водительских прав, он никогда их не получал и даже не обучался. А в момент аварии и вовсе находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас он задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. А уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Если вина водителя – бесправника будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.