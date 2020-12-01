На станции Красноярск задержали вооруженного пассажира с корочками следователя

На станции Красноярск задержали пассажира с корочками следователя. Фото: УТ МВД России по Сибирскому ФО

На станции Красноярск сотрудники линейной полиции задержали пассажира. Мужчина собирался сесть на поезд до Северобайкальска. Но проводник отказался впускать его в вагон при посадке по той причине, что мужчина был пьян. Пассажир начал возмущаться, требовать, размахивал билетом перед лицом сотрудника. В конце концов возмутителя спокойствия доставили в пункт линейной полиции.

И вот тут выяснились интересные подробности. Мужчина имел при себе огнестрельное оружие – у него обнаружили травматический пистолет российского производства с десятью патронами. Кроме того, он вытащил из кармана удостоверение следователя регионального управления Следственного комитета по Новосибирской области. Красная корочка, внутри – «майор юстиции» и фотография при погонах.

Полицейские решили все-таки проверить подлинность документа – и оказались правы. Сотрудника с такой фамилией в новосибирском следкоме нет, а удостоверение – поддельное. 38-летний коммерсант купил его год назад через интернет, видимо, надеялся, что тот защитит его в любой ситуации. На лже-следователя завели два административных дела – за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за ношение оружия в состоянии опьянения. И одно уголовное – за приобретение и использование поддельного документа.