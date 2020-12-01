Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Красноярска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

1 декабря в Красноярске состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В отличие от прошлых лет обсуждение бюджета проходило в ограниченном формате в связи с профилактическими мерами, вызванными пандемией коронавируса. Несмотря на это, каждый желающий смог присоединиться к публичным слушаниям с помощью аудиотрансляции.

- Достаточно серьёзная активность была продемонстрирована сегодня на публичных слушаниях. Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. был поддержан единогласно. Конечно, такому результату предшествовала большая серьезная работа по подготовке данного проекта. По поручению главы города мы в решении многих организационных вопросов пошли по новому сценарию. В итоге, удалось консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, системно взаимодействовать с депутатами городского Совета депутатов, министерством финансов Красноярского края, Контрольно-счётной палатой, прокуратурой. И в итоге, сработать на результат, – сказал заместитель главы города по финансовой политике – руководитель департамента финансов Роман Одинцов.

Бюджет города на очередной трехлетний период формировался в условиях высокой степени неопределенности экономической ситуации, выразившихся в снижении деловой активности, уменьшении поступлений доходов в бюджет и увеличении его расходов на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции. При этом подготовленный проект является сбалансированным, самодостаточным и направлен на решение ключевых для города задач.

- В этом году все очень серьезно отнеслись к процессу формирования основного городского документа. Смогли сохранить инициативные полномочия, которыми всегда отличался бюджет Красноярска. Это та доля расходов, которая напрямую касается малообеспеченных горожан, что особенно важно в период пандемии коронавируса. Бюджет – очень сложный документ, который можно совершенствовать бесконечно. Благодарю всех, кто участвовал в этом процессе. У нас в этом году очень солидный бюджет. Но его предстоит еще исполнить, а задача депутатов – контролировать его исполнение, – отметила председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Приоритетами бюджетной политики в ближайшие годы являются участие в реализации национальных проектов, социальная поддержка граждан, сохранение всех социальных гарантий и обязательств перед населением, решение первоочередных социально-экономических задач. Исполнение данных обязательств позволит сохранить траекторию развития муниципалитета и создаст благоприятные условия для повышения качества жизни горожан.

Проект бюджета города прошел публичную оценку независимыми экспертами и рекомендован к принятию Красноярским городским Советом депутатов.

- Работа проведена, конечно, колоссальная. Найти такой сбалансированный вариант было достаточно сложно. Бюджет сохраняет преемственность, исполняются все нормы федерального и краевого законодательства. Город сохранил темпы роста экономики, что позволяет сохранить устойчивые возможности для реализации своих полномочий. Мнение экспертной комиссии: бюджет города сформирован профессионально, грамотно, предполагает рост по всем показателям, соответствующим требованиям бюджетного законодательства,– рассказала председатель экспертной комиссии Евгения Бухарова.

Окончательное решение депутатами будет принято на сессии 15 декабря.