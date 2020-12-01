Ремонт дорог в Красноярске минувшим летом обошелся почти в 1,4 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Капитальный ремонт улично-дорожной сети в Красноярске в нынешнем сезоне обошелся в 1 миллиард 366 миллионов рублей. Несмотря на сложный год и на то, что работу на нескольких объектах пришлось начать только в августе, подрядчики успели завершить все до холодов, а теперь оформили все документы и закрыли муниципальные контракты.

Всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе привели в порядок 18 дорожных участков. Завершился ремонт на улице Ясынской, ее расширили, здесь впервые появились тротуары, ливневка, остановки общественного транспорта, освещение. Ремонт сделан с учетом потребностей маломобильных горожан.

Также сдан в эксплуатацию отремонтированный мост через реку Бугач на улице Калинина. Специалисты отремонтировали проезжую часть и конструкцию моста. Дороги отремонтировали на улицах Судостроительной, Марковского, Железнодорожников, участок Красраба, Аэровокзальную, Дудинскую. В рамках нацпроекта в этом году завершаются работы и на 15 участках, где устранены очаги аварийности и сделано все для обеспечения дорожной безопасности – обустроены островки, установлены светофоры, перенесены остановочные пункты.