В Красноярске директор студенческого городка устроила на работу фальшивую паспортистку Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Красноярске директор студенческого городка одного из университетов незаконно заработала почти 200 тысяч рублей. На нее завели уголовное дело, которое расследует следственный комитет. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

Летом 2017 года, примерно в июле женщина убедила руководство университета, что ей крайне нужна паспортистка, видимо, оформлять иногородних студентов. И даже предложила кандидатуру, дескать, проверенный человек, свой, надежный. С ее подачи знакомая трудоустроилась, однако в реальности ни дня не исполняла своих обязанностей. За нее всю работу делала директор студенческого городка. Она же забирала себе поступавшую зарплату. За 9 месяцев положила себе в карман круглую сумму.

В настоящее время подозреваемая официально не работает, видимо, пришлось уволиться после того, как вскрылись махинации. Или же ее уволили. Она находится под подпиской о невыезде.