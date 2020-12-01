В Красноярске водитель иномарки столкнулся с тепловозом. Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске водитель иномарки столкнулся с тепловозом. Случилось это накануне вечером, 30 ноября, на улице Затонской. Предварительно известно, что «Рено Логан» двигался со стороны улицы 60 лет Октября на Грунтовую. И тут у него на пути – железная дорога.

Впереди горит красный сигнал светофора и пустившийся шлагбаум. По каким причинам 58-летний водитель не увидел их? Он уверяет: и сам не понимает, как это произошло. Был трезвый. И скорость у него не могла быть космической. Однако же сбил шлагбаум и через секунду столкнулся с тепловозом под управлением 48-летнего машиниста, сообщили в ГИБДД.

Автомобилисту понадобилась медицинская помощь, ее оказали на месте. А госавтоинспекторы выясняют причины ДТП. В любом случае в этом истории виноват не машинист: согласно ПДД железная дорога – зона высокого риска и автомобилистам нужно быть предельно внимательными при ее пересечении.