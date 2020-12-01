Житель Ачинска на сделках с материнским капиталом заработал три миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ачинска на сделках с материнским капиталом заработал три миллиона рублей. Мужчина придумал свою собственную хитрую систему отъема денег. Какую именно, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Обвиняемый находил клиентов по объявлениям об оказании услуг в поиске жилья на средства материнского капитала. Действовал от имени потребительского кооператива. Когда к нему за помощью обращалась клиентка, он убеждал оформить на него доверенность, чтобы якобы от ее имени совершать сделки купли-продажи недвижимости.

Затем оформлял договор займа на потерпевших. И снова под предлогом того, что это обязательное условие для заключения сделки. А на самом деле деньги забирал себе и распоряжался по собственному усмотрению.

- Потребительскому кооперативу и шести семьям был причинен ущерб в размере около трех миллионов рублей. Фигурант пытался скрыться от следствия и был объявлен в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий он задержан в доме у знакомой и заключен под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.