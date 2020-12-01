«Смотрела на меня зло»: жительница Красноярска обвиняет Центральный парк в том, что ее заставили спрыгнуть с аттракциона

Жительница Красноярска обвиняет Центральный парк в том, что ее заставили спрыгнуть с аттракциона

Жительница Красноярска обвиняет сотрудников Центрального парка в том, что получила травму по их вине. И теперь намерена призвать их к ответу, вытребовать компенсацию на дорогостоящее лечение ноги.

Произошло это еще 4 октября. Свою версию случившегося пострадавшая рассказала «ТВК Красноярск». Она вместе с ребенком каталась на карусели. В какой-то момент карусель зависла. И оператор потребовала покинуть ее, а ведь высота сидения до земли составляла – 1,5 метра.

По словам женщины, вместе с ними был муж – он снял ребенка на землю. А ей пришлось прыгать самостоятельно. Почему мужчина не помог ей самой – не уточняется.

«Оператор карусели смотрела на меня так злобно, мол, давай быстрее, у меня тут очередь на карусель собралась. Ребенку помог спуститься муж, мне же пришлось это делать самостоятельно. Муж довел меня до лавочки и скорой, сотрудники парка ничего не делали», – вспоминает пострадавшая. И снова не совсем понятно: если толпилась очередь, значит, карусель не была сломана?

Допустим, оператор была не права, торопила покинуть аттракцион. Но ведь «посмотрела злобно» - это не та команда, которой нужно подчиняться беспрекословно. В общем, в этой истории предстоит разбираться.