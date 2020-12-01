Объявлены поиски пропавшего в Красноярске одноухого одноглазого мужчины. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске объявлены поиски мужчины, зовут Морозов Анатолий Михайлович, ему 62 года. Как сообщили в своей ориентировке волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», два дня назад, 29 ноября, он ушел из противотуберкулезного диспансера, который находится по адресу: улица 60 лет Октября, 26.

У мужчины очень запоминающиеся приметы, наверняка это поможет в его поисках: у него серые глаза, один из которых искусственный и немного прикрыт. Также же у мужчины нет правого уха. А на лице след ожога. Вероятно всего, увечья он получил в результате несчастного случая.

Мужчина высокий, 170 сантиметров. В момент исчезновения был одет в синюю куртку с голубыми вставками, черную шапку, черные брюки, серые перчатки.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391) 233-47-35 – дежурная часть отдела полиции № 6

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).