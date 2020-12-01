В Хакасии мужчину убили за критику: оскорбительно высказался по поводу места заключения

В Хакасии мужчину убили за критику Фото: Мария ЛЕНЦ

В Аскизском районе Хакасии мужчину убили за оскорбительную критику. Еще одна криминальная история, которая поражает своей жестокостью. Случилась она 23 ноября в одном из частных домов в поселке Усть-Камышта. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСК СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно известно, что все началось с бытовой пьянки. По статистике большая часть тяжких преступлений, в частности убийств, происходит именно на фоне употребления спиртного. 47-летний гость и 57-летний хозяин дома ранее привлекались к уголовной ответственности, отбывали сроки в местах лишения свободы.

В тот роковой вечер они пустились в воспоминания. В какой-то момент старший товарищ оскорбительно высказался в адрес гостя по поводу места его заключения. Тот вспылил, схватил полено и несколько раз ударил товарища по голове. Тот скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый в настоящее время уже задержан, ему предъявлено обвинение.