Для многодетных мам Красноярска устроили экскурсию на крышу городской мэрии. Фото: пресс-служба администрации города

Для многодетных мам Красноярска Туристско-информационный центр (ТИЦ) устроил экскурсию на крышу городской мэрии. 15 женщин, которые успевают не только воспитывать детей, но и принимать участие в общественной жизни, поднялись в минувший воскресный вечер на крышу, чтобы увидеть Красноярск с высоты. А зрелище отсюда поистине завораживающее. Открывается прекрасный вид на залитую светом Театральную площадь, на основные городские достопримечательности – Караульную гору, Енисей, Коммунальный мост, Центральную набережную, национальный парк «Столбы» и лыжные склоны Бобрового лога.

В мэрии рассказали, что крыша административного здания открыла свои двери как локация для экскурсий ровно год назад. В декабре 2019 года ТИЦ Красноярска провел первые экскурсии, которые произвели среди горожан настоящий фурор. В сентябре текущего года крыша была обновлена: появились удобные помосты, дорожки и балкон. Тогда же при поддержке мэра Сергея Еремина крыша превратилась в концертную площадку: в День знаний состоялась трансляция выступлений коллективов города.