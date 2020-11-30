Столбы, проспект Мира и не только: новую серию «Орла и решки» сняли в Красноярске

Новую серию «Орла и решки» сняли в Красноярске. Фото: Бал дебютанток.

В Красноярске снова заметили съемочную группу «Орла и решки». Ведущего тревел-шоу Тимура Родригеза с красным рюкзаком видели у восточного входа в национальный парк «Столбы». Кроме того, Тимур в компании оператора прогулялись по проспекту Мира и зашли в бар «Булгаков».

Скорее всего, Родригезу достались 100 долларов, а куда отправилась его соведущая Регина Тодоренко с золотой картой, еще неизвестно. Также не озвучивают дату выхода новой серии.

Напомним, в прошлый раз шоу «Орел и решка» - в лице ведущих Жанны Бадоевой и Вити АК – побывало в Красноярске летом 2018 года. Они посетили остров Татышев, те же Столбы, ГЭС.

А традиционные 100 долларов ведущие спрятали… на улице Ады Лебедевой, 61, под четвертой ступенькой.

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