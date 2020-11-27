Объявлен розыск Юлии Макарычевой: жительница Хакасии уехала из дома месяц назад

Разыскивается жительница Хакасии Юлия Макарычева

Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия обратились с просьбой: нужна помощь в поисках жительницы хакасского города Саяногорска. Женщину зовут Макарычева Юлия Евгеньевна, дата рождения 21 апреля 1982 года. Известно, что в октябре этого года она уехала из дома в деревню Новокурск Бейского района. Однако с тех пор пропала – на связь с родными не входит. По факту ее безвестного исчезновении следком проводит проверку.

Что известно о Юлии Макарычевой, ее приметы: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 175 сантиметров, темные волосы, европейский тип лица. Была одета: зеленая куртка – «Парка», джинсовые штаны светло-синего цвета.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить дежурному ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по телефону: 8-913-050-00-55 или в полицию 02