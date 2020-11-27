В Красноярском крае грабитель-рецидивист оставил пожилую женщину без денег и лекарства Фото: Мария ЛЕНЦ

Настоящий шок испытала пожилая жительница Ачинска, когда вышла из аптеки на крыльцо, а там на нее налетел незнакомый молодой человек. Грубо вырвал из рук сумку и сбежал. А ведь в сумке находилось все – небольшая пенсия, только что купленные дорогие лекарства. Женщина разрыдалась. А когда пришла в себя и успокоилась, по совету сердобольных прохожих обратилась в полицию.

Искать дерзкого грабителя долго не пришлось, оперативники вскоре установили его личность. Это 26-летний местный житель, ранее уже имевший проблемы с законом за аналогичное преступление, сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на пресс-службу городской полиции. Он увидел через окно, как потерпевшая расплачивается в аптеке за лекарства. Подкараулил свою жертву на улице и отобрал у бабушки сумку.

На днях состоялся суд над грабителем-рецидивистом. Он отправился в колонию строгого режима на 3 года 2 месяца.