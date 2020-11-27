Новый ВТБ Онлайн стал доступен всем пользователям

Мобильное приложение ВТБ Онлайн теперь доступно для всех пользователей платформы iOS и Android, т.е. 9,5 млн активных клиентов. По статистике банка, каждый второй вход на iOS и третий - на Android сегодня совершается уже в новом приложении. Число ежедневных сессий за первые две недели работы выросло на 14%.

«Мы полностью завершили запуск обновленного приложения для всех клиентов, так что ВТБ Онлайн версии 15.0 теперь может скачать любой пользователь платформ iOS и Android. При этом мы продолжим поддержку старой версии 14.52», - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В ближайшее время в ВТБ Онлайн появятся еще несколько новых функций. «Мы планируем запустить цифровое автокредитование на ограниченное число клиентов, чтобы оформление заявки и получение решения по кредиту стало возможным за несколько минут, а уже в следующем году переведем в мобильный банк возможность оформления ипотечных заявок», — добавил старший вице-президент ВТБ.

ВТБ представил полностью обновленную версию ВТБ Онлайн ранее в ноябре. Приложение стало работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.

Сегодня приложение доступно для 100% пользователей обеих платформ — это 9,5 млн клиентов банка. К концу 2022 года ВТБ планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.