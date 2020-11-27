В поликлинике Красноярска на пациентов в коридоре обвалился потолок. Фото: ТВК Красноярск

В Красноярске в поликлинике № 7 (в каком именно отделении, не уточняется – на улице Бограда, Ленина или Северо-Енисейской) произошло ЧП. Там обвалился потолок в коридоре. По словам очевидцев, это случилось накануне 26 ноября около 13:30 часов дня. В тот момент в коридоре на сидели и стояли пациенты, ожидали, когда подойдет их очередь на прием докторов.

Сразу следует уточнить: обвалилось не само потолочное перекрытие, а только конструкции, на которых крепился навесной потолок. Несколько человек пострадали – они порезались. При этом персонал больницы никак на это не отреагировал и опасные конструкции никто и никак не отгородил, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на очевидцев. Добавим, что в медицинском учреждении сейчас проводится ремонт и одновременно проводится прием пациентов. Причиной случившегося могло стать несоблюдение техники безопасности рабочими.