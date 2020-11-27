Красноярские сантехники приняли участие в чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России»

Команда «Короли воды и пара». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Красноярские сантехники вернулись из Челябинска, где 19 ноября состоялся финал всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России». По итогам соревнований Владимир Мулярец и Владимир Козин из команды «Короли воды и пара» стали шестыми. Оба сантехника – штатные сотрудники муниципальной управляющей компании «Правобережная».

С 2010 года в Челябинск, где проходят состязания, ежегодно приезжают лучшие представители профессии и показывают свои умения. Символ конкурса – супергерой Сантехмен, всегда готовый прийти на помощь.

- Главная цель конкурса - поднять престиж профессии сантехника. Мы показываем молодому поколению, что рабочие профессии могут быть современными, технологичными и требующими большого мастерства. Сфера ЖКХ дефицитная по квалифицированным кадрам, ей необходимо развиваться. Конкурс проходит почти 10 лет, и мы видим, что все больше молодых людей проявляют интерес к рабочим специальностям и идут учится в колледжи, - отметил организатор чемпионата Сергей Ермаков.

В течение 2020 года 100 команд со всей России доказывали мастерство на деле. Чтобы попасть в финал, участникам нужно было пройти два этапа: «Школу Сантехмена» и «Добро согревает».

Мастер-класс в школе №23. Фото: день-сантехника.рф

На первом этапе наша команда дала мастер-класс в школе №23. Сантехники рассказали ребятам о строении паяльника и разновидностях запорной арматуры и счетчиков, научили монтировать подводки смесителя с трубопроводами горячей и холодной воды. А на этапе «Добро согревает» заменили радиаторы в Красноярском детском доме №1 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мастерски выполненные работы помогли красноярцам войти в десятку лидеров.

Замена радиаторов в Красноярском детском доме №1. Фото: день-сантехника.рф

На финальном этапе в Челябинске участники показали практические умения (за 20 минут смонтировали подвесной унитаз, провели канализацию и установили современный датчик антипротечки) и теоретические знания по профессии.

- Наши сантехмены отличаются креативностью, стрессоустойчивостью при решении любых коммунальных проблем, которые возникают у жильцов. Они великолепно справились с мастер-классом для школьников, смогли увлечь ребят своей профессией. А в детском доме заменили старые батареи на биметаллические. Выделится из 100 претендентов команде помог не только профессионализм, но и харизма, смекалка, юмор. То, что мы вошли в десятку и стали шестыми – хорошее достижение, - рассказала Светлана Михневич, председатель профкома МУК «Правобережная».