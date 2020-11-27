В Красноярске коммунальщики обнаружили в бетоне человеческие останки. Фото: пресс-служба следкома

В Красноярске ремонтная бригада случайно обнаружила жуткую находку – останки человека, который по всем признакам умер насильственной смертью уже давно. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома. И уточнили, что это случилось 16 ноября в подвале одного из домов на улице Щорса.

Работники коммунальной службы спустились в подвал, чтобы заменить тепловую трубу. Кости обнаружили в приямке, они были покрыты бетонной стяжкой. Приехавшая на место оперативная группа осмотрела место происшествия и обнаружила некоторые вещи, которые могут иметь прямое отношение к смерти неизвестного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в краевом следкоме .