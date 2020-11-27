В красноярском эко-парке «Гремячая грива» запрещают кататься с горы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский эко-парк «Гремячая грива» сегодня очень популярен среди горожан. После того, как здесь благоустроили территорию, стало уютно и красиво. И посетителей в выходные дни бывает столько, что яблоку негде упасть. Но вот проблема – как только выпал снег, отдыхающие приезжают в эко-парк, чтобы прокататься с горы: приносят с собой ледянки, санки, снегокаты, плюшки-ватрушки.

Однако администрация парка предупреждает: территория не предназначена для такого вида отдыха. Здесь нет специально отведенных и оборудованных горок. Ведь после таких вот «покатушек» на прогулочных дорожках остается ледяной накат. Чем это чревато для гуляющих, нетрудно догадаться. Можно упасть, получить серьезную травму. И не только это.

- Мы заботимся о наших посетителях и не хотим, чтобы зимние забавы обернулись бедой. Ведь случайно можно влететь в дерево, столкнуться с пешеходом или лыжником. Такие случаи, к сожалению, уже были. Поэтому запрещаем кататься по склонам. И надеемся, что горожане услышат нас и будут соблюдать правила. – обратилась к горожанам управляющая эко-парка Ксения Кацер.