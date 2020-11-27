Выбираем местное. Как понять, что продукт произведен в Красноярском крае?

Качественные товары от местных производителей становятся ближе и доступнее для красноярцев. Сегодня почти в 80 магазинах города появились продукты, отмеченные знаком качества «Одобрено Енисейский стандарт».

В ноябре товары местных производителей дополнительно выделили на полках в 17 гастрономах «Красный Яр» и 26 супермаркетах Командор. В этих магазинах появилась дополнительная навигация, которая позволяет максимально быстро сориентироваться и найти продукты от местных производителей. В местных сетях представлено более 600 товаров со знаком качества «Одобрено Енисейский Стандарт» - это молочная продукция, сладости, хлеб, мука, рыба, вода, овощи.

На сегодняшний день ТОЛЬКО в местных торговых сетях можно встретить такое разнообразие ассортимента местных, свежих и натуральных продуктов. Читать далее