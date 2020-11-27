На севере Красноярского края браконьер наловил осетров на 3,9 миллиона рублей. Стоп-кадр видео

На севере Красноярского края браконьер наловил осетров на 3,9 миллионов рублей. Наказание, которое вынес ему за это суд, - отработать 200 часов обязательных работ. Можно сказать, что мужчине повезло, ведь он мог бы получить реальный срок и долго возмещать ущерб.

Почему повезло? Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. Летом этого года в ходе рейда сотрудники полиции заметили в устье реки Хантайки (это 140 километров вверх по Енисею от Дудинки) подозрительную веревку, которая от берега уходила в воду. На этом приспособлении обнаружили 24 сибирских осетра. Причем вся рыба – живая. Осетры были привязаны через род и жабры и не могли самостоятельно высвободиться.

С места изъяли сети и моторную лодку. По ней и вычислили рыбака, занимавшегося незаконным промыслом. Им оказался 52-летний житель города Снежногорска. Благодаря тому, что все 24 краснокнижных осетра были благополучно выпущены инспекторами в среду обитания, браконьеру не пришлось выплачивать ущерб.