Иркутская область присоединится к проекту «Енисейская Сибирь» Фото: Мария ЛЕНЦ

Иркутская область войдет в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Минэкономразвития России подготовило распоряжение об объединении проектов четырех регионов – Красноярского края, Тывы, Хакасии, Иркутской области.

Накануне губернатор Александр Усс обсудил вопросы реализации проекта «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края с заместителем председателя правительства региона Сергеем Верещагиным и генеральным директором АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергеем Ладыженко.

- На сегодняшний день принят закон о реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов, началось строительство Высокогорского моста в Енисейском районе, конкретизированы планы и задачи по Таймыру. «Енисейская Сибирь» по-прежнему набирает обороты, – отметил Александр Усс.

Напомним, что КИП «Енисейская Сибирь» сейчас входят 32 проекта на сумму 1,9 триллиона рублей. С присоединением Иркутской области общее количество проектов увеличится до 53, а инвестиции составят более 4 триллионов рублей.

Сейчас 12 из 18 краевых проектов, вошедших в состав КИП, активно развиваются. Проект деревообрабатывающей компании «Енисей» по созданию мощностей по переработке своей продукции уже реализован.

Кроме того, в 2020 году финансирование из федерального бюджета позволило на год раньше запустить строительство самого северного автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский Енисейского района.

Среди других масштабных проектов «Енисейской Сибири» можно выделить создание особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина» на территории Красноярского металлургического завода и проект по добыче угля на Сырадасайском месторождении в Арктической зоне края.

На 2021 год запланированы запуск проектов «Восток Ойл» и «Северная Звезда», объединение малого и среднего бизнеса с крупными компаниями, которые работают в крае в рамках «Енисейской Сибири», а также кооперация бизнеса и науки для реализации наукоемких проектов.

- В рамках КИП в следующем году будет проинвестировано не менее 100 миллиардов рублей, будет создано порядка 12 тысяч рабочих мест, - подчеркнул зампредседателя правительства края Сергей Верещагин.

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