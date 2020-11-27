Сюрприз! Не 5, а 10 участников конкурса «Открытка для мамы - 2020» получат подарки и дипломы

Таня Томко назвала свою картину «Ангел по имени – МАМА» Фото: личный архив

Спешим обрадовать участников конкурса «Открытка для мамы - 2020». У вас еще больше шансов попасть не в пятерку, а в десятку победителей!

Медиахолдинг «Комсомольская правда» - Красноярск традиционно в преддверии Дня матери (отмечается в последнее воскресенье ноября) проводит детский конкурс рисунков. В этом году партнером проекта стала компания «Буарон» (французский производитель безрецептурных лекарственных средств для всей семьи).

Более 700 ребят из разных уголков Красноярского края прислали свои рисунки, поделки и аппликации. Каждая работа пронизана любовью и нежностью к своей маме.

Тимофей Шишонков нарисовал рисунок «Прикосновение нежности» Фото: личный архив

Например, Тимофей Шишонков из Красноярска нарисовал очень необычный и трогательный рисунок, назвал его «Прикосновение нежности» и подписал: «Мамина ЛЮБОВЬ - чувство, которое способно приласкать, согреть и даже исцелить. Только мама сможет понять все без слов, лишь взглянув в мои глаза. Мамина ЛЮБОВЬ- это ниточка, соединяющая мое и ее сердечки. Мамочка я люблю тебя! И ведь так устроен мир не только у людей. В зоопарке я заметил, как Альпака любит своего малыша, так же нежно и трепетно! Гуашью я захотел показать момент прикосновения нежности и заботы маминой любви! Мамочка, моя картина для тебя!».

7-летняя Анна Сиренко нарисовала мамину заботу.

Анна Сиренко нарисовала мамину заботу Фото: личный архив

Напоминаем, что голосование продлится до 28 ноября включительно. Итоги подведем 29-30 ноября, а 1 декабря будет рады услышать наших победителей в прямом эфире радио Комсомольская правда (107.1 FM). Ну а дипломы и подарки, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, каждому предстоит забрать в индивидуальном порядке в редакции «Комсомольской правды» (Никитина, 3 «б»).

Проголосовать за участников конкурса можно здесь.