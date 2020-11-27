Жительница Минусинска нашла гвоздь в хлебной нарезке

Жительница Минусинска нашла несъедобный гвоздь к хлебной нарезке. Фото: Роспотребнадзор

Жительница Минусинска приобрела хлеб в местном магазине. На первый взгляд, обычный хлеб, уже нарезанный. Производитель – ООО «Губернский хлеб», который находится в этом же городе. Женщина наверняка и ранее приобретала этот продукт. Но на сей раз обнаружила внутри довольно неприятный сюрприз – погнутый ржавый гвоздь. И вдвойне удивилась, что он не попал под нож, когда свежую буханку нарезали на пласты.

Женщина обратилась в краевое управление Роспотребнадзора. По жалобе потребителя специалисты ведомства провели внеплановую проверку на предприятии. Какие были результаты и что нашли в цехах, где изготавливают хлеб, не уточняется. Но, как прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора, «за выявленные нарушения в пекарне виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 20 000 рублей».

Добавим, что если вы вдруг обнаружили подобную находку, можно прийти в магазин и потребовать вернуть деньги или обменять на другой товар. Однако в таком случае нарушения на производстве продолжатся. А вот сигнал в Роспотребнадзор – это действенная мера.