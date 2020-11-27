Почти 1,4 тысячи жителей Красноярского края уже переехали из аварийного жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжается расселение аварийного жилого фонда. В правительстве края сообщили, что в рамках первого этапа реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2019-2020 годах в новое жилье переехали почти 1919 человек. Из них у в текущем году 1391 человек. В том числе отпраздновали новоселье 63 семьи в Канске и 85 семей в Ачинске.

Но год еще не закончился, до 31 декабря будут сданы дома с новыми квартирами для переселенцев из аварийного жилья в Красноярске (на 99 семей), Лесосибирске (на 120 семей) и поселке Рассвет Бирилюсского района (на 48 семей).

Всего в рамках национального проекта до 2025 года планируется расселить 1021 аварийный дом площадью более 315 тысяч квадратных метров, где проживает 18,5 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 19 миллиарда рублей.

Наибольший объем переселения ожидается в Лесосибирске, Красноярске, Дивногорске и Боготоле. Также в число участников программы вошли Ачинск, Енисейск, Заозерный, Игарка, Иланский, Канск, Минусинск, Назарово, Ужур, Уяр, Высотинский сельсовет Сухобузимского района, Новоангарский сельсовет Мотыгинского района, поселок Рассвет и Суриковский сельсовет Бирилюсского района, поселок Ирша Рыбинского района, село Ванавара Эвенкийского района