С начала года жители Красноярского края совершили свыше 5,7 млн платежей по услугам ЖКХ в почтовых отделениях

С начала 2020 года жители Красноярского края оплатили свыше 5,7 млн квитанций за услуги ЖКХ на почте. Больше всего – почти 1,9 млн принятых платежей за услуги ЖКХ – оплатили клиенты Красноярского почтамта. Жители Канска за 10 месяцев текущего года оплатили на почте более 715 тыс. коммунальных платежей, а жители Минусинска и Шарыпово – более 600 тыс. платежей.

В непростое для жителей время Почта России делает все возможное для удобства своих клиентов и предлагает различные варианты оплаты, в том числе дистанционные. Традиционный визит в отделение почтовой связи также является актуальным, однако жители Красноярского края могут оплатить свои счета за услуги ЖКХ онлайн, в мобильном приложении компании. При этом, например, людям преклонного возраста больше подойдет услуга вызова почтальона на дом, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

Повышенный спрос населения региона в пользу данного сервиса очевиден. Стоит позвонить по телефону своего отделения, и в удобное для клиента время почтальон придет с мобильным почтово-кассовым терминалом домой или в офис и примет оплату.

Возможность оплачивать услуги на дому с помощью МПКТ доступна каждому клиенту. Прежде всего, сервис удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону 8-800-100-00-00.