В Красноярском крае буйный гражданин угрожал топором пассажирам поезда. Стоп-кадр видео

Буйного гражданина задержали накануне на станции Иланской. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сначала в дежурную часть линейного отдела полиции станции поступило сообщение: к ним приближается пассажирский поезд сообщением «Тында-Кисловодск». А в одном из вагонов пьяный пассажир достал топор, нецензурно выражается и угрожает остальным.

Как только поезд остановился, полицейские задержали буйного мужчину. Выяснилось, что ему 59 лет, он житель Бурятии, а сюда ехал, чтобы повидать родственников в Железногорске. Давно не виделись – решил навестить. Купил билет, собрал сумку, а по пути перебрал спиртного. Когда соседи по вагону и проводник сделали ему замечание – вспылил и пригрозился порубить всех топором.

Среди вещей в багаже полицейские нашли кухонный нож, пассатижи, ножницы, напильник, отвертки и другой хозяйственный инвентарь. К слову, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. На этот раз на него завели новое уголовное дело.