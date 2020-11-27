В Красноярском крае на дорогах установят 46 новых видеокамер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на дорогах установят 46 новых видеокамер. Это произойдет до донца года. В краевом центре – 20 комплексов, 19 комплексах на трассах. И по одному в городах Ачинске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Норильске и Шарыпово.

В Краевом управлении автодорог рассказали, что в основном это будут классические комплексы фиксации нарушений. Они будут определять, когда автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал за стоп-линию, превысил скорость или неправильно повернул налево и направо. При этом они смогут фиксировать, когда водители не предоставляют преимущества пешеходам.

По словам заместителя руководителя «КрУДора» Михаила Буйлова, с новыми камерами будет эффективнее бороться с водителями, которые перед камерой замедляются, а затем вновь нарушают скоростной режим. Теперь им придется держать допустимую скорость на всем протяжении контролируемого участка.

Такие комплексы будут установлены на трассах:

- обход Красноярска: 21 – 26 км

- подъезд к аэропорту «Емельяново»: 1 – 2 км

- Красноярск – Железногорск: 21 – 23 км

- Ачинск – Ужур – Троицкое: 38 – 46 км

- Канск – Тасеево – Устье: 10 – 20 км

- Норильск – Алыкель: 17 – 20 км.