В Красноярском крае родители добились возвращения детей в школу

Сидя перед компьютером в одиночку сложно подготовиться к ЕГЭ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьников в Красноярском крае разделили по степени опасности: малыши с 1 по 4 класс могут ходить в школу, остальные – нет. Дистанционное обучение постоянно продлевается. Родители беспокоятся и о том, что дети часами сидят перед компьютером и о том, что страдает качество образования. Особенно тревожно за выпускников, которым сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

В Норильске со следующего понедельника, 30 ноября, учащиеся 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению. На этом ранее настояли родители.

После рассмотрения обращения родителей 9г класса гимназии №5 и предложений по организации обучения норильских школьников, поступивших от управления образования, принято решение о дальнейшем формате обучения с 30 ноября: 5–8-е и 10-е классы остаются на дистанционном формате обучения до 6 декабря, ученики 1–4-х классов продолжат учебу в традиционном, очном режиме, вместе с ними пойдут в школу выпускные классы, 9-е и 11-е.

По словам руководителя отдела Министерства здравоохранения в городе Норильске Кобы Кавтеладзе, город находится в достаточно стабильной ситуации, поэтому возможно возвращение 9-х и 11-х классов в школу.