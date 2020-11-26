В Красноярске начался суд над убийцей семьи из трех человек

Арест обвиняемого в убийстве трех человек продлили до мая 2021 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

29 марта 2020 года в одной из квартир дома на улице Щорса нашли убитую семью: женщину, ее малолетнюю дочь и ее пожилого отца. Тогда же установили и подозреваемого. Это был сосед погибших, Иван Ежов. Женщина знала его, без опаски открыла дверь.

Пьяный Ежов напал с ножом сначала на нее, потом расправился с ребенком и стариком. И попытался представить все так, что во время семейной ссоры они сами поубивали друг друга. "Комсомольская правда"-Красноярск следила за этой историей.

Сегодня, 26 ноября, в Красноярском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ивана Ежова. Он обвиняется по двум статьям: «Убийство двух и более лиц, в том числе и малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Надругательство над телами умерших».

Суд принял решение продлить арест обвиняемого до 11 мая 2021 года.

Поскольку Ежов выразил желание, чтобы его дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, на 24 декабря 2020 года назначено формирование коллегии присяжных заседателей.