В Красноярском крае выбирают самую красивую открытку для мамы

На сайте kp.ru продолжается голосование за участников конкурса «Открытка для мамы - 2020». Напоминаем, это проект проводится медиахолдингом «Комсомольская правда» - Красноярск и компанией «Буарон» (французский производитель безрецептурных лекарственных средств для всей семьи) в преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году «мамин праздник» выпадает на 29 число.

Вот что написала наша участница Екатерина Щирба под своим рисунком: «Моя мама любит цветы и нас, она любит все красивое. Моя мама улыбается и становится солнечно. Я нарисовала для нее букет золотистый. Когда мама будет смотреть на него - вспомнит, что я ее очень люблю!».

Екатерина Щирба нарисовала для мамы букет Фото: личный архив

Напоминаем, что голосование за участников конкурса продлится до 28 ноября включительно. С 29 по 30 ноября подведем итоги.

Победят 5 участников, трое из них – лидеры голосования, еще двое – выбор редакции «Комсомольская правда» и партнера проекта. Победители получат наборы канцелярии для рисования (краски, карандаши, фломастеры, кисточки, альбом и сумку) и книги, а также подарок от «Комсомолки».

Проголосовать за участников конкурса можно по этой ссылке.

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