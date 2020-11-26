На дорогах в Красноярском крае установят 46 новых комплексов для контроля над водителями

Камеры фиксации нарушений взяли на себя контроль за поведением водителей и ситуацией на дорогах. Фото: Мария ЛЕНЦ

К автоматической фиксации нарушений на дорогах и «письмам счастья» автомобилисты уже привыкли. И таких контролеров на дорогах становится все больше. Хотя штрафы никого не радуют, в конечном итоге, плюсы очевидны: такой контроль направлен на повышение безопасности движения.

Среди новых 46 комплексов фиксации нарушений большинство классические, то есть определяют проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости, повороты налево и направо. Но и есть и более продвинутые приборы: они могут фиксировать непредоставление преимущества пешеходу, а также контролировать среднюю скорость машин.

" Плюс системы в том, что водителю необходимо держать допустимую скорость на всем протяжении контролируемого участка. Перед обычными камерами фотовидеофиксации водители замедляют движение, а проехав их, снова ускоряются, продолжая нарушать правила дорожного движения", – рассказал о преимуществах новых комплексов Михаил Буйлов, заместитель руководителя КГКУ "КрУДор".

До конца этого года планируется установить 20 комплексов фотовидеофиксации в Красноярске, 19 на краевых трассах и по одному рубежу контроля в Ачинске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске, Минусинске, Норильске и Шарыпове.

В частности, эти комплексы будут установлены на трассах "Обход Красноярска" (21-26 км), подъезд к аэропорту Емельяново (1– 2 км), Красноярск – Железногорск (21 – 23 км), Ачинск – Ужур – Троицкое (38 – 46 км), Канск – Тасеево – Устье (10 – 20 км), Норильск – Алыкель (17 – 20 км).

Фиксация нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам, помимо Красноярска, будет в Минусинске (ул. Абаканская, 64) и Норильске (пр. Ленинградский, 42). Камеры появятся на нерегулируемых пешеходных переходах.

Более подробную информацию о местах размещения новых комплексов можно узнать на сайте управления дорог по Красноярскому краю.