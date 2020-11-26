В Красноярске из-за коронавируса лицей остался без охраны

Фото:«1-Line»

Сейчас в школах неразбериха: младшие школьники ходят на уроки, старшие сидят дома. Следовательно, родители малышей сдают деньги на охрану, а родители старших – нет. Что, в общем, логично. Однако денег на оплату охранника не хватает.

Так, в Красноярске лицей №8 остался без охранника, об этом сообщает «1-Line».

Родители предоставили скрин из чата, где учитель выложил обращение директора: денег на охрану и правда нет, но ее заменяет вахтер и дежурный администратор.

Однако по факту их нет на месте, что тоже зафиксировали родители. По их словам, сейчас в школу можно зайти свободно, остнавливают не всех и не всегда.

При этом оплата за охрану для младших школьников осталась, это 60 рублей в месяц и ее уже собрали за ноябрь и декабрь.

«Со следующего года для всех образовательных учреждений предусмотрены бюджетные средства на охрану», - сообщили в управлении образования Красноярска.