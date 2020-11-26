В Красноярске на двух мостах почти одновременно произошли аварии с участием пассажирских автобусов

Фот: ЧП в Красноярске Вконтакте.

В Красноярске в течение одного часа появились сообщения о ДТП с участием пассажирских автобусов, из-за которых образовались заторы.

Первое ДТП произошло на Октябрьском мосту . Как сообщают очевидцы, водитель такси подрезал автобус. Есть пострадавшие, на место прибыла скорая помощь. По словам очевидцев, в травмпункт на Джамбкльскую доставили шесть человек. И снова сообщение из социальных сетей: в травмпункте пересменок, пострадавших в ДТП не принимают.

Второе ДТП чуть позже случилось на Копыловском мосту: в пассажирский ПАЗ сзади врезался легковой автомобиль. Причем, он "втерся" между двумя пассажирскими аавтобусами, второй, к счастью, успел остановиться и не пострадал. "Успел загадать желание у дедушки мороза, вщемляясь между двух пазиков?", - иронизируют в соцсетях, обсуждая аварию. В этой аварии о пострадавших не сообщается.

Аварии произошли как под копирку: в обоих случаях виноваты водители легковушек, в обоих случаях аварии стали причиной серьезных заторов.