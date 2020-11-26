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«Красноярскэнерго» контролирует электроснабжение Октябрьского района

В районе требуется полная замена сетей
Полина КУЗНЕЦОВА
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Энергетики компании «Россети Сибирь» регулярно проводят ремонтные работы. Фото предоставлено компанией.

Энергетики компании «Россети Сибирь» регулярно проводят ремонтные работы. Фото предоставлено компанией.

В Октябрьском районе Красноярска энергоснабжение взяли под особый контроль. Как сообщили в пресс-службе компании «Красноярскэнерго», сегодня утром, 26 ноября, из-за технологического нарушения на подстанции «Телевизорная» часть жителей района осталась без электричества.

- Произошло повреждение кабельной линии в сетях смежной сетевой организации. Поэтому наши специалисты оперативно перевели на резервное питание дома на улицах Забобонова, Вильского, Лесопарковой. Уже в 9 часов утра подача электроэнергии жителям была возобновлена, - отметили в пресс-службе.

Износ кабельных линий в Октябрьском районе высокий. Повреждения часто происходят из-за дорожных ремонтов или иных работ, которые проводят сторонние лица. В районе требуется полная замена сетей.

Однако кабельные линии более сложны в ремонте, чем воздушные. Для повышения надежности электроснабжения жителей Октябрьского района энергетики «Россети Сибирь» регулярно проводят необходимые работы. Но на капитальный ремонт кабельных линий требуется порядка 200 миллионов рублей. В тарифном решении таких денег нет. Поэтому энергетики осуществляют плановые ремонты и постепенно реконструируют сети.

- Статистика последних лет показывает, что энергетики достигли хороших результатов: аварийность сетей в городе снизилась на 20%. Если в прошлые годы одновременно на ремонте находилось 50-60, а то и 150 кабельных линий высокого напряжения, то сейчас – не более 10. Уменьшение повреждения сетей позволяет проводить оперативные работы, не допуская многочасовых отключений электроэнергии, - заключили в пресс-службе.

Напомним, по бесплатному телефону call-центра «Россети Сибирь» 8-800-1000-380 можно узнать информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Также с начала 2020 года работает единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220.