Ни украсть, ни покараулить: в Красноярске девушка пыталась вытащить из подъезда детскую коляску, но не смогла открыть двери

В красноярском микрорайоне «Преображенский» камера наблюдения зафиксировала попытку кражи детской коляски для двойни, об этом сообщает ТВК.

На кадрах видно, что женщина сначала спускает коляску для двойни вниз, пытается выйти из подъезда, однако у нее не получается открыть двери. Она пытается выйти в другие – снова неудача.

Нажать кнопку она не догадывается. Кому-то звонит, видимо, ей сообщают, как открыть двери, она бросает коляску и уходит.

Жительница этого дома Наталья Кузьмина, когда обнаружила пропажу коляски, написала об этом в чат дома и соседи откликнулись, что стоит какая-то коляска на первом этаже. Женщина, конечно обрадовалась. Хоть коляска и не новая, но покупать ее во второй раз накладно, она стоит около 90 тысяч рублей.

Однако стало интересно, кому вдруг понадобилась коляска для двойни и почему кражу не довели до конца.

На записи с камер видеонаблюдения она и увидела попытку кражи. И узнала, почему коляску бросили. Также на камере видно, что девушка села в машину и уехала.

Заявлять в полицию семья не стала, потому что коляску все же не украли.

Жители дома написали о происшествии в социальных сетях: «У нашей жительницы по адресу Петра Подзолкова 28, пытались украсть коляску. На видео вполне приятная девушка, уложенные волосы, на каблуках и, бах, воровка, у меня в голове не укладывается, даже камеры не напугали».