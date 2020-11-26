В Красноярске можно сдать экспресс-тест на коронавирус за 2357 рублей

Фото: Оперштад Красноярского края по ситуации с коронавирусом

Анализ на вирусные антигены COVID-19 – это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с заболевшими людьми.

Тест на антигены достаточно прост, сама реакция идет не более 15 минут. При наличии высокого риска инфицирования (близкие контакты), первых проявлениях заболевания, без выраженных респираторных симптомов, тест показал достаточно надежные результаты.

Но когда количество вирусных частиц в организме еще (или уже) не велико, в этой ситуации предпочтение следует отдавать молекулярно-биологическим методам – ПЦР.

Анализ на вирусные антигены COVID-19 можно сделать в Краевом Центре СПИД по средам, - такое время указано на сайте Центра СПИД.

Результаты будут направляться на электронную почту в течение 2-х часов.

Планируется открыть запись на забор мазков, телефон регистратуры 226-84-18.

Если у посетителя будут явные признаки заболевания, ему откажут.