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В Красноярском крае пенсионерке, которая собиралась взорвать здание полиции, грозит до восьми лет

Ее действия расцениваются как терроризм
Татьяна РЯБИНИНА
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Такие "шутки" доводят до смены места жительства....

Такие "шутки" доводят до смены места жительства....

Фото: Мария ЛЕНЦ

С тех пор, как технические возможности позволяют установить кто и откуда звонил, сообщений о минированиях и предполагаемых терактах стало заметно меньше.

Знала ли об этом 64-летняя жительница Нижнеингашского района или нет, неизвестно. Однако точно известно то, что она позвонила в полицию и сообщила о своих намерениях взорвать здание, в котором находится полиция.

Полицейские установили, откуда поступил звонок и приехали туда. Квартиру обыскали, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Обследовали и здание полиции – тоже ничего.

Однако такие звонки – совсем не шутки и не розыгрыши, а уголовно наказуемое деяние. Поэтому возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет. Пока что женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, ее судьбу будет решать суд.

История показательная для подростков: несмешная шутка может закончиться тюрьмой.

Криминал