Красноярцы могут узнать результат теста на Covid-19 не выходя из дома

Фот: Оперштаб Красноярского края по ситуации с коронавирусом.

Социальные сети переполнены историями о том, что пациенты, сдавшие тест на ковид-19 неделями не могут узнать результаты. И все это время ходят на работу, навещают родственников.

- Я сдала тест и мне сказали, что если он положительный, мне позвонят через три дня. Никто не позвонил. Я съездила к родителям-пенсионерам, ходила за покупками, в общем, жила как обычно. Через полторы недели мне сообщили, что тест положительный, - рассказывает свою историю Виктория, мама двоих детей.

И вот наконец радостная новость: теперь результаты теста можно узнать дистанционно! Не обращаясь к врачу!!!

Для входа в систему пациенту необходимо иметь регистрацию на едином портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). После проверки личных данных заболевшему откроется индивидуальная медицинская карта. Чтобы узнать результат теста нужно нажать на окошко «Результат тестов на Covid-19».

Данные будет загружать в систему лаборатория, которая проводила исследование. Информация обновляется ежедневно.

Пока система будет работать в тестовом режиме. Сегодня специалисты лабораторий начнут загрузку данных о тестах пациентов. Но если человеку необходим официальный документ с результатом теста, то ему все равно придется идти в поликлинику по месту жительства.