ВТБ в Красноярском крае вошел в пятерку лидеров по рефинансированию ипотеки

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За 11 месяцев 2020 года ВТБ помог рефинансировать ипотеку более чем 100 тыс. заемщиков на сумму свыше 220 млрд рублей. Это в три раза превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года. В Красноярском крае объем рефинансирования составил 6,3 млрд рублей.

Поддерживая политику снижения ипотечных ставок, ВТБ нарастил объемы выдачи по программе и продемонстрировал рекордный на российском рынке результат – уже за 11 месяцев число сделок в сравнении со всем прошлым годом выросло вдвое, а их объем – почти в 3 раза.

Регионами-лидерами по объему рефинансирования кредитов являются Московский регион (64,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (18,9 млрд), Республики Татарстан (7,7 млрд) и Башкортостан (6,8 млрд), Красноярский край (6,3 млрд).

«Многим заемщикам, ранее взявшим кредиты под высокий процент, становится объективно сложнее обслуживать свои долги перед банками. Поэтому мы решаем стратегические задачи по снижению их долговой нагрузки и развитию доступной ипотеки», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

По словам эксперта, в этом году рынок пережил настоящий «бум рефинансирования», основой которого стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее за ним уменьшение ценовых параметров по ипотеке. «В 2020 г. мы неоднократно снижали ставки и сейчас предлагаем одни из лучших условий на рынке рефинансирования» – добавляет Евгений Дячкин.