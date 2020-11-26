В Красноярские белым медведям в честь медвежьей зимы приготовили полярный торт

Фото: "Роев ручей".

Если хозяин тайги, бурый медведь, с наступлением зимы ложиться поспать до весны, то у белых медведей это праздник и начало новой жизни! Оголодавшие на берегу, они перебираются на лед и живут там до весны.

В зоопарке, конечно, все иначе. Однако перемены тоже наступают: воду в бассейнах сливают, а вместо нее появляется свежая солома, в которой медведи тоже «купаются»!

Белая медведица Урсула закапывается в солому, фыркает, кувыркается, а все игрушки и запасы пищи прячет тоже в солому.

Марфа, приехавшая из Норильска, предпочитает берлогу, и потому тащит солому в берлогу.

В честь наступления медвежьей зимы для Феликса, Урсулы и Марфы приготовили полярный торт: кусочки фруктов и ягод, замороженных в ягодном морсе. Такая сладкая льдинка – любимое лакомство белых медведей.

Напомним, для белых медведей в «Роевом ручье» завершается строительство современного, просторного вольера, который откроется уже в июле будущего года.