В Красноярске откроется новый спорткомплекс для игры в соло-керлинг

Фото: минспорта Красноярского края

Новая керлинг-арена откроется завтра, 27 ноября, на острове Отдыха в Красноярске (о. Отдыха, 15А). На площадке пять ледовых дорожек для игры в керлинг, 400 мест для зрителей, шесть комфортных раздевалок, судейская зона, вип-площадка и зона для разминки и тренировок.

В здании созданы специальные климатические условия, чтобы лед был самого высокого качества.

"Желающих приобщиться к керлингу с каждым сезоном становится все больше, поэтому нам необходимо было дополнительное помещение. До этого в нашем распоряжении было всего три ледовые дорожки", – отметил президент краевой федерации керлинга, директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.

Спортивная конструкция, ледовое оборудование и инвентарь были переданы Красноярскому колледжу олимпийского резерва в качестве наследия Зимней универсиады 2019 года.

И сразу же здесь пройдет Всероссийский турнир по соло-керлингу "Кубок Енисея". В Красноярск приедут спортсмены из Москвы, Томска, Якутии, Новосибирска и других городов.

Напомним, соло-керлинг – это новая единственная индивидуальная дисциплина в керлинге. Соревнования в этом виде будут проводиться впервые в России.