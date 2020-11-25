Главный пристав района в Красноярском крае ради отчетности приказал подчиненным прощать должников. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Боготольском районе Красноярского края экс-начальник отдела судебных приставов приказал подчиненным прощать должников, чтобы не портить статистику. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Против 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» - на основании материалов служебной проверки УФССП, а также ФСБ.

Вот версия следователей: подозреваемый, временно исполняя обязанности начальника отдела, решил повысить показатели. Поскольку результаты его работы были слабыми, дал указание не регистрировать исполнительные документы за целый год – с сентября 2019 до сентября 2020-го.

В итоге с должников не были взысканы штрафы, алименты, материальный ущерб, кредиты, займы… Всего по 2 тысяч 600 документам на общую сумму более 27 миллионов 600 тысяч рублей.