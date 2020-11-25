В автобусах Красноярска начали ставить обеззараживатели воздуха. Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярских автобусах начали установку обеззараживателей воздуха. Первые бактерицидные рециркуляторы появились на 27-м маршруте, пояснили в Агентстве развития бизнеса.

Обеззараживатели производит компания «Апрель» из Красноярска вместе с центром «Мой бизнес». Изделия сертифицированы, такие используют в автомобилях коронавирусных бригад. По словам медиков, приборы уже доказали свою эффективность.

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