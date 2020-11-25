В Канске пассажир грозил застрелить таксиста из телефона, но не смог. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске (Красноярский край) пассажир грозился застрелить водителя такси из телефона. Об этом случае сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

А дело было так. Ночью 31-летний мужчина, приняв спиртное, вызвал такси, чтобы поехать к друзьям. Но, оказавшись в салоне, уже по пути стал перебирать адреса: «Вези туда, нет, туда». Возмутиться и высадить странного пассажира таксист не посмел. Чтобы напугать, клиент приставил к его спине свой мобильник, пригрозив: «Если что, стреляю».

Водитель, принявший все за чистую монету, был вынужден катать пассажира по городу. Но в какой-то момент придумал, что делать: убедил его – кончается бензин, надо заехать на заправку. Оказавшись там, кинулся к сотруднице, рассказал об опасном клиенте и попросил позвонить в полицию.

Через полчаса машину остановили инспекторы ДПС, подозреваемого задержали. А позже завели на него уголовное дело по признакам статьи «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Если вина пассажира будет доказана, он может сесть на два года.