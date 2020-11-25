Названы места в Красноярске, где впервые установят новогодние елки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске определены места, где впервые поставят новогодние елки. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Итак, елка появится на Ярыгинской набережной – новогоднюю конструкцию уже начали монтировать. Кроме того, их установят в новом парке Солнечного, в сквере Каменный городок и парке Сибсталь.

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