«Помогите не оборваться цепочке добра»: в Красноярске спасают 26 кошек, попавших в беду

Кошачья семья в беде Фото: соцсети

В Красноярске волонтеры спасают 26 кошек, которые в один миг осиротели. У мужчины, который когда-то нашел их на улице, забрал к себе и заботился, произошел отрыв тромба. Мгновенная смерть.

Кошки понимают, что случилось что-то плохое Фото: соцсети

Его питомцы в стрессе, не могут понять, что за посторонние люди вокруг. Смотрят испуганным глазами, прижимаются к стенам, батареям, мелкими перебежками перемещаются по квартире.

Пока о котах заботятся волонтеры Фото: соцсети

Они все еще холеные, шерсть лоснится. Но кормильца больше нет… Эта большая кошачья семья в любой момент может оказаться на улице.

«Заботиться о них некому, да и жить с ними никто не готов… Стоит вопрос, чтобы всех выпустить на улицу. Родственники пошли нам навстречу, дали время найти для пушистиков кураторов или дом. Помогите не оборваться этой цепочке добра для хвостиков… Мы подхватили ее, и будем делать все возможное, чтобы они не попали на улицу и не погибли. Нас несколько человек из разных групп, кто-то взял уже на кураторство пушистиков, кто-то помогает информационно. Пожалуйста, не проходите мимо этой кошачьей беды!», - просят о помощи зоозащитники.

Кошкам нужен новый дом Фото: соцсети

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, четырех беременных кошек забрали еще в 21 ноября. Они находятся в ветклинике на осмотре, с последующей вакцинацией и стерилизацией, после чего их поместят в приют «Пушистые хвосты».

Животные очень напуганы Фото: соцсети

Если кто-то готов приютит какого-нибудь котика или взять над ним кураторство, то звоните по телефону: 8-913-536-10-88 (Светлана) либо Viber и WhatsApp по номеру 8913-533-72-81 (Светлана).

Давайте поможем расселить по домам этих пушистиков!