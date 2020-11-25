Уникальный мотыгинский театр передают в собственность края. Фото: предоставлено театром.

Уникальный театр в Мотыгино передают в собственность Красноярского края. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Напомним, на прошлой неделе «Комсомольская правда – Красноярск» писала, что первый в России сельский профессиональный театр переживает не лучшие времена (в бытовом плане). Здание требует ремонта, более того в нем фактически нет теплого туалета. Чтобы решить эту проблему, театр, который постоянно получает награды на международных конкурсах объявил сбор на ремонт туалета. Нужно было 300 000 рублей. Но за неделю удалось собрать гораздо больше – 850 000.

- Наша крауд-кампания продолжается, - говорят в театре. - Второй этап сбора - ремонт крыши здания театра. Следующая финансовая цель по примерной смете - 1,5 миллиона рублей.

К сведению, до сих пор театр в Мотыгино был муниципальным бюджетным учреждением. Но, по словам правительства края, дано перерос районный уровень. Поэтому было принято решение о переводе в краевое ведение. Это позволит включить его в региональные государственные программы, обеспечит поддержку, в том числе финансовую.

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Невероятно, но случилось… Единственный в России профессиональный сельский театр (он находится в поселке Мотыгино Красноярского края), аналогов которому просто нет, объявил сбор денег… на туалет. А, точнее, на его ремонт (подробнее).