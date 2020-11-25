«Любовь от Земли до Луны и обратно»: 4-летняя девочка из Красноярска сделала трогательный подарок для своей мамы

Кристина сделала эту аппликацию в подарок маме Фото: личный архив

Безумно нежный и трогательный подарок для своей мамы сделала 4-летняя Кристина Торопова из Красноярска. Это аппликация из множества маленьких сердечек и силуэтов матери и дочери. Девочка написала под своей работой: «Самые нежные чувства мамы и дочки. Любовь от Земли до Луны. И обратно». Представляете, что почувствует мама Кристины, получив такой подарок! Любовь, нежность, гордость… можно продолжать до бесконечности.

Напоминаем, что в преддверии самого светлого и доброго праздника Дня матери Медиахолдинг «Комсомольская правда» - Красноярск совместно с компанией «Буарон» (французский производитель безрецептурных лекарственных средств для всей семьи) проводит конкурс «Открытка для мамы - 2020». К участию в нем приглашались дети из Красноярского края с 3 до 16 лет. Более 700 ребят прислали нам свои рисунки, поделки и аппликации. Все работы очень красивые и необычные.

Поделка Степана Ковалева Фото: личный архив

Например, Степан Ковалев из села Долгий Мост сделал для своей мамы чудесные цветы: «Всех мам с праздником!».

4-летняя Варвара Кулагина из Красноярска смастерила яркий и пышный «Букет для мамочек».

Голосование продлится до 28 ноября включительно. 29-30 ноября – подведем итоги. Ну а 1 декабря в прямом эфире радио Комсомольская правда (107.1 FM) торжественно поздравим победителей. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, подарки каждому финалисту предстоит забирать самостоятельно в редакции Комсомольской правды (Никитина 3 «б»).

Победят 5 участников, трое из них – лидеры голосования, еще двое – выбор редакции «Комсомольская правда» и партнера проекта.

Такой букет подарит Варвара Кулагина своей маме Фото: личный архив

Победители получат наборы канцелярии для рисования (краски, карандаши, фломастеры, кисточки, альбом и сумку) и книги, а также подарок от «Комсомолки».

Каждому участнику желаем удачи!

Проголосовать за понравившиеся рисунки можно на странице конкурса по этой ссылке.